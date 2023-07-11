اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 01:13 م
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إصابة سيدة بحروق خطيرة إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزلها فى الفيوم

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:35 م
إصابة سيدة بحروق خطيرة إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزلها فى الفيوم أسطوانة بوتوجاز - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيبت سيدة بحروق خطيرة بكامل جسدها إثر إنفجار إسطوانة بوتاجاز بمنزلها بقرية دمشقين بمحافظة الفيوم، وتم السيطرة على الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية، ونقلت المصابة لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية دمشقين بسبب إنفجار إسطوانة بوتاجاز ووجود مصابة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة وإخماد النيران، وتبين إصابة سيدة بحروق بكامل الجسد بنسبة 95% وتم نقل المصابة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

 


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