أوروجواى تواجه أزمة نقص مياه الشرب خلال أيام مع انقطاع الكهرباء

فاطمة شوقى

تواجه أوروجواى أزمة كبيرة فى مياه الشرب، حيث وصل الاحتياطى إلى أدنى مستوياته التاريخية. وقالت السلطات إنه خلال أيام لن يكون المورد صالحا للشرب بسبب نقص مياه الأمطار التى جعلت خزانات المياه فارغة، مما ينذر بأزمة انقطاع كهربائى فى المنطقة ، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأوضحت الصحيفة أنه في مونتيفيديو ، تبقى 2٪ من احتياطيات مياه الشرب الصالحة للشرب ، وفقًا للتقديرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن سدود باسو سيفيرينو اسقطت ما يقرب من 200000 متر مكعب وأقل من 2 ٪ ، لذلك يقدرون أنه في غضون أيام قليلة لن يكون هناك مياه للشرب.

في 19 يونيو ، أعلنت حكومة أوروجواى حالة الطوارئ في منطقة مونتيفيديو والمناطق المحيطة بها ، والتي تأثرت إمدادات المياه الجارية بها منذ مايو بسبب الجفاف الذي طال أمده، وتتوقع بعض التوقعات أنه لن تكون هناك أمطار كبيرة على المدى القصير.

تسبب ندرة المياه في زيادة مستويات الكلوريدات والصوديوم في الماء. في ضوء ذلك ، أكدت حكومة أوروجواى أنه في ظل الظروف الحالية، لن تنخفض جودة المياه في مقاطعتي مونتيفيديو وكانيلون.

فى أوروجواى ، القيم القصوى المسموح بها هي 720 ملليجرام من الكلوريد لكل لتر و 440 ملليجرام من الصوديوم لكل لتر. وتجاوزت ثلاثة خطوط ضخ الحد الأقصى المسموح به من الكلوريد (739 مجم / لتر ، 792 مجم / لتر ، 710 مجم / لتر) ، بينما تم تجاوز الصوديوم في خطين (443 مجم / لتر ، 472 مجم / لتر و 427 مجم / لتر).

وأعلن معهد أوروجواى للأرصاد الجوية أن معدل هطول الأمطار في الأيام القليلة الماضية بلغ 37.5 ملم في حوض سانتا لوسيا و 39.2 ملم في باسو سيفيرينو.