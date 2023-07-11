أطعمة مفيدة لتنظيف الرئة.. أهمها الثوم

كتبت فاطمة ياسر

الرئة من الأعضاء المسئولة عن تنقية الهواء الذي يدخل الجسم عن طريق الأنف، وإمداد الجسم بالأكسجين وتخلصه من ثاني أكسيد الكربون ، وفي ظل انتشار الأمراض التنفسية التي تضر الرئة وتعرضها للمضاعفات، نقدم العديد من النصائح التي يجب القيام بها لتنظيف الرئة، وذلك وفقا لموقع " everydayhealth".

أطعمة مهمة لتنظيف الرئة:

-التفاح:

من أهم الأطعمة التي تساعد علي تنظيف الرئة هي التفاح، لأنه يعد من الأغذية التي تعمل علي حماية الجهاز التنفسي من الفيروسات، والسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين هـ وأ وسي، ولذا فهو يعد غذاء جيد للحفاظ على صحة الرئة وتطهيرها.

-المكسرات:

تناول حفنة يوميا من المكسرات تعد من الحيل الغذائية الجيدة التي تحمي الرئة من التعرض لأي مضاعفات صحية، ولذا عليك تناول حفنة يوميا منها، فهمي تحتوي علي الأوميجا3، ومضادات الالتهابات التي تقلل فرص التعرض للمشاكل الخاصة بالجهاز التنفسي.

-الشاي الأخضر:

تناول كوبا يوميا من الشاي الأخضر، لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وأبرزها مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في تنقية الدم، والحفاظ على الرئة.

-الثوم:

يعد من الأغذية الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي الرئة، والحد من تعرضها لاي مضاعفات، وذلك يرجع لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، وأيضا مركب الجلوتاثيون الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة الرئة والتخلص من السموم والشوائب بها.

-البروكلي:

له تأثير ملحوظ في التقليل من فرص الإصابة بالأمراض التنفسية، لاحتوائه على فيتامين سي والبيتا كاروتين، هذا بالإضافة إلى حمض الفوليك الذي ثبت أنه يساعد على تنقية الرئتين من الشوائب ويحميهما من الالتهابات.

-الفلفل الحار:

يساعد مركب الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار على تحفيز إفرازات الأنف اللازمة للحفاظ على سلامة الأغشية المخاطية بالجهاز التنفسي العلوي والسفلي.