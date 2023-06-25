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الصحة: المدخن ينتج 5 أطنان من ثانى أكسيد الكربون طوال حياته

الأحد، 25 يونيو 2023 09:06 ص
الصحة: المدخن ينتج 5 أطنان من ثانى أكسيد الكربون طوال حياته التدخين
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن المدخن ينتج 5 أطنان من ثاني أكسيد الكربون طوال حياته، وأن 4,5 تريليون من أعقاب السجائر تلوث البيئة كل عام.
 
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أضرار التدخين ، مشيرة إلى أنه يضعف وظائف الرئتين ويسبب الإصابة بقرحة المعدة كما يسبب حدوث إجهاض بالاضافة إلى أنه سبب رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن نسب التدخين بين الفئات المختلفة، مؤكدة أن أعلى نسبة مدخنين تكون فى الفئة العمرية "45 - 54 سنة"، حيث تبلغ 23.2% يليها الفئة العمرية من "35-44 سنة" حوالى 22.5 % ثم الفئة (25) - 34 سنة) حوالى 20.8 %.
 
وقالت الوزارة، إن التدخين يقضى على الصحة فى كل مراحل الحياة ومبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقى العلاج المناسب، من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوي"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.
 
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الصحة

التدخين

ثانى اكسيد الكربون



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