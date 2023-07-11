أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 11-7-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 11-7-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصرية والأجانب، وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.163 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وطاقة عربية، والعبور للاستثمار العقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعبوات الطبية، والمشروعات الصناعية والهندسية.

البورصة تربح 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصرية والأجانب، وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.163 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 557.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.42%، والعرب على 7.56%، واستحوذت المؤسسات على 34.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 150.1 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 154.5 ألف جنيه، 95.7 مليون جنيه، 95.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 17155 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 20864 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7179 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3402 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 5053 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 5697 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1336 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

شركة بورتفوليو

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (1617) لسنة 2023، والمتضمن في مادته الأولى: وقف شركة بورتفوليو لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يومًا إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة".

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي طاقة عربية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، عدد 35 ألف سهم، 2245 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عدد 29.3 مليون سهم، 60.6 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمهندس للتأمين، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية عدد 100 ألف سهم، مليون سهم، 41.3 ألف سهم، 2443 سهم، 99 ألف سهم، 10533 سهم، 5 آلاف سهم، 29.3 مليون سهم، على التوالي.

المصرية للمنتجعات السياحية

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن إبرام اتفاق بيع لقطعة أرض بمنتجع سهل حشيش-الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بقيمة 4.1 مليون دولار، مع أحد عملاء الشركة.

سوديك

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، عن توقيع عقد مشاركة في الإيرادات لإنشاء وتطوير وتنمية مشروع سكني سياحي لقطعتي أرض متاخمتين بإجمالي مساحة 440 فدان بالساحل الشمالي مع شركة الصافي للتطوير العقاري وأحد أطرافها المرتبطة، وتتم المشاركة في إجمالي الإيرادات للوحدات السكنية والتجارية للمشروع المزمع إقامته على الأرض بنسبة 27% لمالك الأرض، و73% لشركة سوديك دون حد أدنى، ومن المتوقع أن يحقق المشروع إجمالي تعاقدات مع العملاء بمبلغ حوالي 80 مليار جنيه.