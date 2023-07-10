وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج يستقبل الحجاج بعد أداء المناسك

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من أبناء سوهاج العائدين إلي أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الحجاج العائدين من أبناء سوهاج، والبالغ عددهم 228 حاجا قد عادوا من خلال رحلتين إلى مطار الأقصر الدولي، وقد وصل الفوج الأول صباحا إلى محافظة سوهاج، فيما وصل الفوج الثاني الساعة ٦ صباحا، لافتا إلى أن جميع الحجاج وصلوا بحالة جيدة، وتقدموا بخالص الشكر للمحافظ، ووزارة التضامن الاجتماعي على الدعم والمتابعة المستمرة لأحوال الحجاج طوال رحلة الحج.