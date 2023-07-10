ونقلت قناة (الإخبارية) السعودية عن إحصائية صادرة عن لجنة الحج قولها "إن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 126997 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 132499 حاجا من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 44%، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 68341 حاجا".