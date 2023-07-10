الرياض (أ ش أ)

أعلنت لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج فى المدينة المنورة اليوم الاثنين، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى أمس بلغ 259514 حاجا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.