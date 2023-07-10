اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير خارجية أوكرانيا: نسعى للاستفادة من قمة الناتو المقبلة

الإثنين، 10 يوليو 2023 05:00 ص
وزير خارجية أوكرانيا: نسعى للاستفادة من قمة الناتو المقبلة وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إننا نعمل على أن تكون قرارات قمة "الناتو" المقبلة في ليتوانيا مكسبا لجميع الأطراف.وذكرت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية أن ذلك جاء في تغريدة لكوليبا قبيل انعقاد قمة "الناتو" في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وكتب كوليبا - في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" - "تلقيت مكالمة مثمرة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قبل قمة (فيلنيوس).. ومع تبقي 48 ساعة على انطلاقها، نعمل على جعل قراراتها النهائية مكسبا للجميع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والأمن العالمي".

كما شكر كوليبا الولايات المتحدة على حزمة دفاع كبيرة أخرى، والتي تشمل الذخيرة التي تشتد حاجة بلاده إليها.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع قادة "الناتو" في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري، وتريد أوكرانيا في القمة الحصول على ضمانات أمنية واضحة ومنظور واضح للعضوية في التحالف العسكري.

 


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