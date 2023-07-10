وزارة البيئة تنتهى من تنفيذ ألف و843 وحدة بيوجاز منزلية فى 19 محافظة

كتبت منال العيسوي

أعلنت وزارة البيئة ، من خلال تقرير صادر عنها، أنه تم تقنين أوضاع حوالى 15 مصنعا من مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية، وتنفيذ ما يكافئ (1843) وحدة بيوجاز منزلية فى 19 محافظة، إضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.

كما أشارت وزارة البيئة ، إلى أنها سعت إلى تعبئة الموارد المالية بمبلغ حوالي 834 مليون دولار (منح وقروض) لدعم تنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.

وأوضح التقرير الصادر عن البيئة، إنه تمت متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي 12موقع تابعة لتسع شركات، كما تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لشركتين ووقف الصرف نهائياً علي البيئة البحرية، والانتهاء من تنفيذ محطات معالجة فى ثلاث مواقع ، وجاري متابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لاربعة شركات أخرى بمتوسط نسبة تنفيذ وصلت ل70%، بالإضافة الي الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لخمسة محطات لتوليد الكهرباء.

جدير بالذكر إلى أن إصدار قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، كان له عظيم الأثر فى انطلاق وزارة البيئة فى هذا الملف، إضافة لبعض الحوافز التى أطلقتها الدولة لتحفيز الاستثمار فى المشروعات الخضراء.