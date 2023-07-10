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هيئة الأرصاد الجوية: ارتفاع أمواج البحر المتوسط يصل 3.5 متر

الإثنين، 10 يوليو 2023 12:07 م
هيئة الأرصاد الجوية: ارتفاع أمواج البحر المتوسط يصل 3.5 متر ارتفاع أمواج البحر المتوسط
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، مع استمرار الاضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط على شواطئ (مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط).
 
وتابعت هيئة الأرصاد: متوقع أن يصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر، كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة  العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية. 
 
ويشهد اليوم الإثنين، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق، مع وجود نشاط اضطراب فى الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط على مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :3.5 أمتار.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى  29 درجة.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

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