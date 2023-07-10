نجاح جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة لمسنة من البحيرة داخل مستشفيات الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أجرى فريق طبي بقسم جراحات القلب المفتوح، بعملية جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة، لمريضة تبلغ من العمر 73 سنة من محافظة البحيرة، كانت تعاني من ارتجاع شديد بالصمام الميترالي مع ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي وتضخم القلب، وتدهور وظائف القلب حضرت الى مستشفى الزقازيق العام.

والحالة تم تحويلها من المشروع الرئاسي لمنظومة قوائم الانتظار لخطورة الحالة، وفور الكشف عليها تقرر تحضيرها لجراحة عاجلة، وتم حجزها في المستشفى، وإجراء جراحة قلب مفتوح لتغيير الصمام الميترالى، من قبل الفريق الطبى، بقيادة الدكتور علي محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الزقازيق، والمشرف العام على جراحة القلب والصدر، الدكتور خالد مصطفى حلمي، أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، وحالة المريضة مستقرة تماما وتتلقى الرعاية الصحية بوحدة العناية المركزة بمستشفى الزقازيق العام، تحت إشراف أطباء القلب، بعد إجراء جراحة القلب المفتوح لهما بنجاح لتغيير الصمام الأورطي بصمام قلب صناعي.

ويأتى ذلك فى إطار القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، و استمرارا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة.