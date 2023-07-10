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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 10 يوليو 2023 10:21 ص
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل وزير التعليم يتفقد مقر التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة
كتب ـ محمود طه حسين

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تواصل كنترولات الثانوية العامة تصحيح كراسات الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية فى المواد الدراسية التى أدى فيها الطلاب الامتحانات، حيث تم الانتهاء من عدة مواد كان أبرزها الجغرافيا والكيمياء، إضافة إلى المواد الدراسية غير المضافة واللغة الثانية والعربى، وجار تصحيح اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء والتاريخ، واقتربت الكنترولات من إنهاء تصحيح الفيزياء والتاريخ.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة وتجميع الدرجات وتحديد الأوائل يحتاج لأقل من 15 يوما بعد انتهاء الامتحانات والمقرر لها الخميس المقبل 13 يوليو الجارى، ومن ثم سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 قبل نهاية الشهر الحالى.
 
وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الأيام الماضية مقر تقدير الدرجات بمحافظة الإسكندرية، للاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة، مؤكدا على اتخاذ كل الإجراءات التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.
 
واطمأن وزير التربية والتعليم على اتباع الإجراءات الصحيحة فى التقدير، مؤكدا حرص الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح .
 
وأكد الوزير أيضا أن أعمال تصحيح الامتحانات، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (۲) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء.
 

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