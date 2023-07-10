اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يوليو 2023 01:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة إسبانية تعلن فقدان 300 مهاجر وثلاثة قوارب على متنها مئات المهاجرين

الإثنين، 10 يوليو 2023 01:05 م
منظمة إسبانية تعلن فقدان 300 مهاجر وثلاثة قوارب على متنها مئات المهاجرين قوارب المهاجرين
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية المعنية بشؤون المهاجرين اليوم، الإثنين، فقدان 300 من المهاجرين كانوا على متن ثلاثة قوارب غادرت السنغال باتجاه جزر الكناري الإسبانية.
 
وقالت المسؤولة بالمنظمة هيلينا مالينو إن قاربا كان يحمل 65 شخصا وآخر يحمل ما بين 50 إلى 60 مهاجرا فقدا منذ 15 يوما، فيما انطلق الثالث من السنغال وعلى متنه 200 شخص في 27 من يونيو الماضي.
 
وتقع جزر الكناري قبالة سواحل غرب إفريقيا وتعد وجهة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إسبانيا، كما يشهد فصل الصيف أكبر عدد من محاولات عبور المهاجرين، وتوفي ما لا يقل عن 559 شخصا بينهم 22 طفلا في عام 2022 خلال محاولات الوصول إلى جزر الكناري وذلك وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.
 
وغادرت سفينة ثالثة السنغال فى 27 يونيو وعلى متنها نحو 200 شخص.
 
 
 

اسبانيا

السنغال

المهاجرين

الهجرة

جزر الكنارى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة