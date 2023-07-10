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مصر للطيران تسير 22 رحلة لعودة الحجاج إلى أرض الوطن

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:06 ص
مصر للطيران تسير 22 رحلة لعودة الحجاج إلى أرض الوطن مصر للطيران
كتب محمود عبد الغني

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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم 22 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 8 رحلات من جدة  و12 رحلة من المدينة بالإضافة إلي رحلتين من جدة إلي باماكو بدولة مالي، حيث من المقرر أن ينتهي الجسر الجوي يوم 13 يوليو الجاري.
 
وتنقل رحلات اليوم حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة السياحة والأثار ووزارة الصحة ووزارة التضامن وقرعة القاهرة وبورسعيد والشرقية وتضامن المؤسسة والدقهلية والوادي الجديد وشمال سيناء وأسيوط والترانزيت والسياحة وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي وفلسطين.
 
 

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