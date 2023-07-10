اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بسوهاج

الإثنين، 10 يوليو 2023 06:30 ص
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بسوهاج حادث تصادم ميكروباص - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقي سائق توك توك مصرعه بينما أصيب 3 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة، في حادث تصادم ميكروباص ومركبة توك توك على الطريق الزراعي، ناحية قرية مشطا بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، والمصابين إلى للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة توك توك عقب العودة حفل عرس بالقرب من قرية مشطا دائرة مركز طما، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة.

نتج عن الحادث مصرع المدعو "ع. ا .ع " 17 سنة وإصابة فاطمة ع أ سنة  بجروح وكدمات واشتباه كسر، وإصابة "ع .م  .ع"  45 سنة ، مصاب بإشتباه كسور في الزراع، وإصابة "ر. م . ث" بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق،  وتحويل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق عقب توقفه جزئيا.

 


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