اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يوليو 2023 03:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حريق شقة بمنطقة فيصل

الإثنين، 10 يوليو 2023 03:19 م
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حريق شقة بمنطقة فيصل السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين إثر حريق شقة سكنية داخل برج بمنطقة الطوابق - فيصل وانتقلت سيارات الحماية المدنية، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بالكامل، وتم نقل المتوفين والمصابين الى المستشفى، ويقوم رجال المباحث بالأستماع لأقوال شهود العيان فى الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وتبين من خلال الفحص وفاة شخصان وإصابة 4 و نقلو جميعهم الى المستشفى، وانتقل المعمل الجنائى لكشف الأسباب النهائية حول الحريق.

حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

فيصل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة