مراكز الشباب والرياضة بالأقصر تدعم السيدات ضمن مبادرة 100 يوم صحة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم مراكز الشباب المختلفة بمحافظة الأقصر، دعما للسيدات عبر فعاليات حملة 100 يوم صحة التى تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ومديرية الشئون الصحية بالأقصر.

ومن جانبه يقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه تستقبل مراكز شباب المحافظة مسئولى مبادرة 100 يوم صحة، حيث يتم خلال الحملة تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، علي استعداد مراكز الشباب المشاركة في حملة 100 مليون صحة، وإتاحة جميع إمكانيات المراكز للمبادرة، وذلك من منطلق رؤية وزارة الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

ومن جانبه وجه المستشار مصطفى ألهم، خلال متابعة إنطلاق حملة 100 يوم صحة، بوضع خطة عمل لتغطية الحملة لكافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة المناطق النائية وتكثيف التوعية بالحملة للوصول لأكبر عدد من المواطنين، حيث قالت وزارة الصحة والسكان إن المواطن يستطيع الكشف والعلاج بالمجان بمبادرة 100 يوم صحة وذلك من خلال العيادات الثابتة أو المتحركة في محافظات الجمهورية من 9 صباحا وحتى 9 مساء.



الشباب والرياضة بالأقصر تدعم السيدات ضمن مبادرة 100 يوم صحة



قوافل لدعم السيدات ضمن مبادرة 100 يوم صحة بالأقصر