محكمة جنايات كفر الشيخ تستأنف قضية قتل متهم لتوأمه

تستأنف محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار شريف محمد قورة رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد مصطفي سليم رئيس المحكمة، والمستشار أحمد فتحي عبد المتعال نائب رئيس المحكمة والمستشار محمد عزمي أبو زيد نائب رئيس المحكمة وسكرتارية محمد أبو طالب، جلسات القضية رقم 13038 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3279 لسنة 2022 جنايات كلي كفر الشيخ، المتهم فيها شخص بقتل شقيقه.

وشهدت الجلسة الماضية استماع هيئة المحكمة لشاهدي إثبات في القضية وهما زوجة الضحية ومناقشتها المحكمة في شهادتها وكذلك دفاع المتهم، كما استمعت هيئة المحكمة إلى الشاهدة الثانية في القضية وهي والدة الضحية والقاتل والتي شهدت بما حدث يوم القضية، وترجت رئيس المحكمة بأن يترك نجلها الثاني لأن لها ثلاثة أبناء أكبرهم مريض نفسي والثاني الضحية والثالث توأمه القاتل.

وتضمنت شهادة الأم توجيه اتهام لزوجة الضحية بأنها هي من حرضت وقامت بإشعال فتيل الأزمة بين الشقيقين، كما استمعت هيئة المحكمة للمتهم في القضية.

وتضمن قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أن المتهم قتل شقيقه التوأم طلحة عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين وتوجه إليه بمحل تواجده بمسكنه وما أن ظفر به حتى عاجله بطعنة بسلاحه الأبيض استقرت بصدره قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.