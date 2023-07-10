اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس "تعمير سيناء" لبحث خطة الجهاز

الإثنين، 10 يوليو 2023 06:51 م
محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس "تعمير سيناء" لبحث خطة الجهاز جانب من اللقاء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة.
 
وتم خلال اللقاء بحث خطة الجهاز في جنوب سيناء وطالب المحافظ تنفيذ 2.5 كم من الطريق الأوسط بشرم الشيخ، وبعض أعمال التطوير وتشجير الطريق  استكمالا لما تم تنفيذه بمعرفة الجهاز في نفس الطريق أثناء انعقاد مؤتمر تغير المناخ العام الماضي .
 
كما تطرق الحديث الي خطة الجهاز والمشروعات الجاري استكمالها والمشروعات المتوقع طرحها هذا العام لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، والمهندس ناجي ابراهيم مدير عام منطقة تعمير جنوب وشمال سيناء.
 
 
 
 
 

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