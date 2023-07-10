محافظ جنوب سيناء: خطة ترويجية للسياحة وإقامة أحداث عالمية بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدورى والذى عقد اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور اللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن، ومديرى المديريات، ومديرى إدارات الديوان العام، وممثلى الشركات المنفذة للمشروعات على أرض المحافظة.

استهل اللواء خالد فوده جلسة المتابعة بشكر اللواء أحمد الإسكندرانى، واللواء محمد شعير والقيادات التنفيذية، لجهودهم الكبيرة لدفع عجلة التنمية فى المحافظة والحفاظ على موارد الدولة وتعظيمها مشيرا إلى أن البلد فى حاجة لكل شريف يحافظ على مواردها.

وفى إطار المتابعة الدورية للإسراع فى معدلات تنفيذ المشروعات الجارية أكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بأعمال تطوير ورفع كفاءة ميناء الطور.

وتضمن الاجتماع أيضا عرض موقف توصيل المرافق لسانت كاترين وعرض معوقات التنفيذ وعرض موقف اللجنة المشكلة بشأن الخزان الجوفى بمدينة طور سيناء بمنطقة سهل القاع للحفاظ على الاستدامة المائية، وتمت الإشارة إلى أن جنوب سيناء أقل محافظات الجمهورية هدرا للمياه وأكثرها توظيفا لآليات الرى الحديث.

وبحث المحافظ سبل تعزيز مدينة شرم الشيخ بأتوبيسات إضافية تعمل بالغاز والكهرباء للحفاظ على الاستدامة البيئية بشرم الشيخ كمدينة خضراء نظيفة وصديقة للبيئة مؤكدا على ضرورة إطلاق حملات تسويق عالمية للترويج لشرم الشيخ بما يليق بمقوماتها عن طريق احتضان شرم الشيخ العديد من الفعاليات العالمية والدولية مشيرا لانعقاد فى سبتمبر، ومسابقة البرمجيات بمشاركة 90 دولة خلال نوفمبر من العام الجارى.

واستعرض المحافظ على الكتاب الدورى لوزير الزراعة بشأن تفاصيل حملة التحصين القومية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وحملة 100 مليون صحة، وتابع موقف الكم المتراكم مشيدا بما تم انجازه وتحقيق اغلب المدن نسبة 100 %.

كما تابع فوده ما استجد من أعمال فى ملف دمج البدو وحصر المشروعات المقترح تنفيذها فى هذا الشأن خاصة فى مجال التعليم والأوقاف والصحة والثقافة..

وحرص المحافظ عل متابعة أعمال المجلس القومى للمرأة بالمحافظة مشددا على ضرورة رعاية المرأة المعيلة وتوفير وتوفير كافة السبل لنهضة المرأة والأسرة معلنا عن توفير20 ماكينة خياطة لعمل مشغل بطور سيناء لتعليم السيدات ودعمهم وتمكينهم اقتصاديا.

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