البيئة: الانتهاء من مشروع تطوير مركز الزوار بمحمية نبق فى جنوب سيناء

كتبت منال العيسوي

أكد الدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعية فى وزارة البيئة ، أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز الزور بمحمية نبق بجنوب سيناء، حيث تم تنفيذ الأعمال من خلال شركة متخصصة في العمارة البيئية وتنفيذ أعمـال البنيـة الأساسية بطريقة بيئيـة .

وأوضح سالم فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز الزور بمحمية نبق بجنوب سيناء يتضمن تجهيز مـركز بحثـى مجهـز لإستقطـاب الباحثيين المتخصصين فى مجـال البيئـة البحرية، إضافة إلى تجهيـز معـرض دائـم بالصـور و بعض مقتنـيات المحمـية، ومعـرض لكبار الفنـانيين و المصـوريين لعـرض لوحـاتهم عن طبيعـة الحياه فى البحـر الأحمـر.

وأشار سالم أنه جاري إنهاء إجراءات التعاقد والبدء في التنفيذ لمشروع إنشاء 51 وحدات سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة بمحمية نبق، وتم العرض على مجلس الوزراء وإصدار الموافقة ضمن مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، ومشروع إنشاء نزل بيئي بمحمية نبق بجنوب سيناء، وجاري إنهاء إجراءات التعاقد والبدء في التنفيذ لمشروع إنشاء نزل بيئي ومجمع خدمات للزوار من خلال شركة متخصصة في العمارة البيئية، بما يدعم الاستثمار البيئي، ويساهم في تحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية من خلال تطوير الوحدات السكنية لأهالي القرية وتوفير فرص عمل لهم بالنزل.

جدي بالذكر إ أنه تم إطلاق مشروع السيارات الكهربائية للتنقل داخل محمية نبق لأول مرة كتجربة سياحية فريدة للتجول باستخدام تلك العربات الصديقة للبيئة، وزيارة المعالم والمزارات بمناطق ومسارات محددة، تمهيداً لتعميم تلك التجربة على كل المحميات داخل جنوب سيناء.