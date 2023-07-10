محافظ الوادى الجديد: غلق محور تنيدة منفلوط لحين استكمال المرافق الخدمية على الطريق

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن إغلاق طريق تنيدة / منفلوط (تحت الإنشاء) وحظر سير المركبات عليه، وذلك لحين إنتهاء أعمال الإنشاءات واستكمال توفير المرافق والخدمات الحيوية (شبكات المحمول - نقاط الإسعاف - الخدمات الأمنية)، وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة مستخدمي الطريق مؤكداً على استخدام الطرق الرئيسية و المتوفر بها المرافق لحين استلام وتشغيل الطرق الجديدة.

وكان جهاز تعمير الوادي الجديد، أعلن عن إنتهاء أعمال رصف محور تنيدة منفلوط الذي يربط قلب محافظة الوادي الجديد من مدينة الداخلة وشرق العوينات، وحتى أسيوط بطول 280 كيلو مترا، كما يختصر ما لا يقل عن 200 كيلو متر في زمن هذه الرحلة والذي يبلغ إجمالى طوله 300 كيلو متر طولى وبعرض 11 مترا، و يربط مركزى بلاط والداخلة بمحافظة أسيوط ، ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية للطرق.

وقال اللواء هشام محمد عبد السلام، رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف فى أخطر مناطق الطريق عند نقطة جبال النقب فى موازاة تنيدة التابعة لمركز بلاط، والتى ترتفع مسافة كبيرة عن سطح الأرض، حيث تم عمل خطوط هندسية للطريق بما يحول دون حدوث تعرجات وعرة شأن طريق النقب على طريق الخارجة أسيوط، كما تم مراعاة الأبعاد القياسية لمخرات السيول والتى تخترق الطريق قبل الصعود لهضبة النقب حيث يجرى تجهيز المواقع الخاصة بمخرات السيول بالتنسيق مع وزارة الرى والجهات المختصة.

وأضاف عبد السلام، أنه تم تنفيذ المحور على 3 مراحل بطول 300 كيلو متر من نقطة الكيلو صفر وحتى نهاية الطريق، والذى تم إنجاز مرحلته الأولى بطول 60 كم بداية من نقطة مطار الداخلة وحتى تقاطع طريق شرق العوينات وامتداد تنيدة، حيث انتهت أعمال الحفر والردم وتربة الأساس ومنطقة النقب حتى الكيلو 100، وتم إنهاء باقي الأعمال فى موعدها كما نجح فريق العمل فى اختراق منطقة النقب الوعرة عند ارتفاع أعلى نقطة عن مستوى الطرق بحوالى 500 متر ويجرى تنفيذ استراحات ومحطات خدمة على مسار الطريق، بالإضافة لمخطط لتنمية اقتصادية على مسار الطريق زراعية وصناعية ومحاجر وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.