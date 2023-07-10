محافظ الدقهلية يحيل 87 محضرا بمخالفات المخابز والأسواق إلى النيابة العامة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 87 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وتقرر إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن دكرنس والمنصورة وتمى الأمديد وطلخا وان المحاضر التى تم تحريرها عباره أن 62 محضر فى مجال المخابز شملت، 1محضر تجميع بطاقات بعدد ( 229 بطاقة) و1 محضر عدم إعطاء بون صرف و2 محضر عدم نظافة أدوات العجين و2 محضر عدم وجود قائمة بيانات و3 محاضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش و12 محضر عدم مطابقة للمواصفات و14 محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (47 شيكارة) و24 محضر نقص وزن وكذلك 25 محضر فى مجال الاسواق شملت ما بين 6 محاضر عدم إعلان عن الاسعار و3محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و15محاضر عدم وجود شهادة صحية و1محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر) وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.