محافظ الإسكندرية: إزالة التعديات على أراضى الدولة التابعة للسكة الحديد ببرج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على جميع الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية بالمحافظة بإزالة التعديات على أراضي الدولة و الأراضي الزراعية بكل قوة وحزم، والإسراع في تنفيذ جميع قرارات الإزالة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21، يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح الشريف أنه تم البدء في المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة , وقد كلف المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والتنسيق مع جهات الولاية، مؤكدا على أهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الازالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة اخرى.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ إلى أن موجة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الـ21 مستمرة بشكل يومي، حيث تمت إزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لهيئة السكك الحديدية نطاق مركز ومدينة برج العرب وهي عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض بطول40 م وارتفاع 2م بنجع أحمد بحري مزلقان السكة الحديد.