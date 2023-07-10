اليوم السابع
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طقس الإسكندرية اليوم.. نشاط لحركة الرياح والحرارة العظمى تسجل 30 درجة "صور"

الإثنين، 10 يوليو 2023 08:51 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. نشاط لحركة الرياح والحرارة العظمى تسجل 30 درجة "صور" طقس الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة اليوم
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، حالة من  الاستقرار في الأحوال الجوية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل صباحا، وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 30 درجة ،والصغرى تسجل  23 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق، مع وجود نشاط اضطراب فى الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط على مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :3.5 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى  29 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

الطقس اليوم ودرجات الحرارة في الإسكندرية
الطقس اليوم ودرجات الحرارة في الإسكندرية

 

طقس الإسكندرية اليوم
طقس الإسكندرية اليوم

 

طقس الإسكندرية ودرجات الحرارة اليوم
طقس الإسكندرية ودرجات الحرارة اليوم

 

طقس الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة اليوم
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