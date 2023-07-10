اليوم السابع
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لليوم الثانى.. رفع الراية الحمراء على جميع شواطئ الإسكندرية

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:52 ص
لليوم الثانى.. رفع الراية الحمراء على جميع شواطئ الإسكندرية رفع الراية الحمراء على جميع شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، رفع الرايات الحمراء على جميع شواطئ الإسكندرية، لليوم الثانى على التوالى بسبب ارتفاع الأمواج، وفق توقعات هيئة الارصاد الجوية من ارتفاع الامواج من2 الى 3 أمتار
 
وأكدت الإدارة، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد ، واهمها منع نزول البدالات للمياه ،تواجد عمال الابراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد ،رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الاوليه .
 
ولقد استعدت محافظة الإسكندرية بـ 64 شاطئ هذا العام لإستقبال المصطافين، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.
 
أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط
 
وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.
 
وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات
 

 


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