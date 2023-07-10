لليوم الثانى.. رفع الراية الحمراء على جميع شواطئ الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، رفع الرايات الحمراء على جميع شواطئ الإسكندرية، لليوم الثانى على التوالى بسبب ارتفاع الأمواج، وفق توقعات هيئة الارصاد الجوية من ارتفاع الامواج من2 الى 3 أمتار

وأكدت الإدارة، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد ، واهمها منع نزول البدالات للمياه ،تواجد عمال الابراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد ،رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الاوليه .