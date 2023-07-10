كولومبيا تشهد زيادة فى إنتاج القهوة بعد عام من الانخفاض المستمر

كتبت ـ فاطمة شوقى

أعلن الاتحاد الوطني لمزارعي البن الكولومبى ، أن إنتاج القهوة في كولومبيا ، وهي أكبر منتج في العالم لنبات الأرابيكا الخفيفة، ارتفع بنسبة 1٪ في شهر يونيو، وهذا للمرة الأولى بعد عام من الانخفاض المستمر وارتفاع الأسعار.

وأشارت إذاعة أر بى بى الكولومبية، إلى أن إنتاج كولومبيا من البن ارتفع من 951 ألف كيس بوزن 60 كيلو جراما للكيس، فى يونيو 2022، إلى 956 ألف كيس فى نفس الشهر من العام الجارى.

وأوضح الاتحاد الوطنى الكولومبى، أن واردات البن انخفضت من 141 ألف كيس فى يونيو 2022 إلى 99 ألف كيس فى يونيو 2023.

وعانى البن فى الفترات السابقة من حالة من عدم الاستقرار فى الأسعار أيضا بسبب نقص الإنتاج، ولذلك فقد انخفضت مشتريات القهوة من كولومبيا بنسبة 30٪، وهذا يعادل 42000 كيس أقل.

من ناحية أخرى، في الأشهر الـ 12 الماضية المتراكمة، ظلت الواردات عند مستويات أعلى من تلك التي شوهدت في نفس الفترة من العام السابق.

وأيضا بين يوليو 2022 ويونيو 2023، وصلت الصادرات إلى 10.5 مليون كيس، أي أقل بنسبة 16 ٪ من الحجم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان أكبر انخفاض في هذا المؤشر هو السلوك الشهري الذي انخفض بنسبة 20٪ ، حيث انتقل من 939 ألف كيس في يونيو 2022 إلى 748 ألف كيس في عام 2023.