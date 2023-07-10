غرق طفل بترعة بورسعيد بالإسماعيلية وآخر بالقنطرة شرق

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

يواصل رجال الإنقاذ النهري بالإسماعيلية، البحث على جثة طفل سقط في ترعة بورسعيد في نطاق قرية النصر بالكيلو 14 التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد ورود بلاغ عن سقوط طفل يدعي محمود أحمد محمود 14 سنة، بترعة بورسعيد بمنطقة الكيلو 14 بقرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وقوات الشرطة المدنية إلى مكان البلاغ، وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها بحثًا عن الطفل في مكان سقوطة.

من ناحية أخرى، لقي طفل يدعي محمد رشدي شحاتة، يبلغ من العمر سنة ونصف، مصرعه غرقًا داخل حمام المنزل، مقيم بمنطقة محطة صرف بالوظة، وتم إيداع الجثمان مشرحه مستشفى القنطره شرق المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة.