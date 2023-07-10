اليوم السابع
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غدا الحكم فى طعن "مستريح" الأدوات الصحية بالفجالة على حبسه 3 سنوات

الإثنين، 10 يوليو 2023 09:45 م
غدا الحكم فى طعن "مستريح" الأدوات الصحية بالفجالة على حبسه 3 سنوات محكمة النقض-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل ـ إيهاب المهندس

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تصدر اليوم الثلاثاء محكمة النقض، حكمها فى الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه.
 
كانت قد قررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة في وقت سابق، برئاسة المستشار محمد سليمان، في القضية رقم 5214 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال القاهرة، والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 جنح الأزبكية، بقبول استئناف مستريح الأدوات الصحية بالفجالة شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات بشقيه الجنائى والمدنى وإلزام، بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب محاماة. 
 
أسندت النيابة العامة إلى المتهم، وآخر أنه فى غضون عامی 2020، 2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم م.م، م ع، م. ص، م. ا، ع. ع وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم، وذلك بأن استعملا طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمى، وحصلا من المجنى عليهم على النقود بناء على ذلك الإيهام، وحيث أن النيابة العامة طالبت عقاب المتهم بالمادة 336 / 1عقوبات.

مستريح الأدوات الصحية

جرائم النصب والاحتيال

محكمة النقض

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