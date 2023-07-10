وقال شهود عيان، إن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات "الأقصى" على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيمه زمانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل" منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.