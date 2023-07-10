اليوم السابع
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ضبط 18 توك توك وكلبشة 22 سيارة مخالفة خلال حملة فى إمبابة

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:59 ص
ضبط 18 توك توك وكلبشة 22 سيارة مخالفة خلال حملة فى إمبابة ضبط 18 مركبة توك توك وكلبشة 22 سيارة مخالفة خلال حملة فى إمبابة
كتبت – مرام محمد

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شن حي إمبابة حملة مكبرة استهدفت ضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير وكلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 توك توك وكلبشة 22 سيارة مخالفة، وذلك تحت إشراف أشرف بكر رئيس حي إمبابة.

ومن ناحيته، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

يُذكر أن حي الطالبية شن مؤخرا حملة إشغالات بالقطاع الشمالي بشوارع "العمدة، وترسا، والشيخ، ونظمي، وحسن محمد، وعبد اللطيف عبد الفتاح، أسفرت عن رفع 200 حالة إشغال متنوعة.

وخلال حملة إشغالات للحي بالقطاع الجنوبي بشوارع "استوديو مصر، والعروبة، وعثمان محرم، والكونيسة، وعثمان أحمد عثمان، ومحمود القط"، تم رفع 260 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخازن الحي، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية.


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مخالفات التكاتك

تكاتك

الجيزة

إمبابة

كلبشة السيارات المخالفة



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