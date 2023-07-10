ضبط مواد غذائية وعصائر منتهية الصلاحية بحملات تموينية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية:السيد فلاح _ صبري غانم

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط أحد المحال وبه كمية تقدر بـ 1000 قطعة من المجمدات والعصائر منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم تحرير 88 محضرًا تموينيًا متنوعًا، فى قطاع الرقابة على المحال التجارية، كانت عبارة عن7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرًا بيع بأزيد من السعر، و9 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا لحيازة سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري).

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 7 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و13 محضرًا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و11 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و27 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، و10 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرًا لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرًا توقف عن الإنتاج.