ضبط أطعمة ومياه غازية منتهية الصلاحية خلال حملات تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين ، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وتمكنت مباحث التموين من ضبط أحد المحلات، لحيازته 150 زجاجة مياه غازية، و65 كيلو جبن ولانشون منتهية الصلاحية، وتم مصادرة المضبوطان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 132 محضرًا تموينيًا متنوعًا، منهم 17 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرًا للبيع بأزيد من السعر المدون على العبوة، و34 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا لحيازة سلع منتهية الصلاحية "غش تجاري".

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 10 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و18محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و38 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، و3محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرين عدم وجود سجل بالمخبز.