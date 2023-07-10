صحة سوهاج: حياة كريمة قدمت خدمات طبية مجانية لـ 8 آلاف مواطن.. صور

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية لأكثر من 8 آلاف داخل 4 مراكز وهى "طما والمنشاة وسوهاج والمراغة"، وذلك بقرى"أم دومة وتل الزوكى والشهداء والخانسة غرب ونجع الدير والقراقرة وبهتا وعرابة أبو عزيز"، من خلال 8 قوافل طبية مجانية استهدفت القرى الاكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال هذا الشهر صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

أضاف الدكتور سامى النجار أن القوافل الطبية شملت كافة التخصصات الطبية من "الباطنة والأطفال والعظام وجراحة والرمد والأسنان والجلدية ة نساء وولادة " بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وبالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً لافتة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل

وتأتى هذه القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف والمناطق العشوائية فى الحضر لمثل تلك الخدمات.



أعمال الصرف للأدوية



أعمال صرف اللأدوية



الأدوية بالصيدلية



القوافل المتنقله



الكشف الطبى على الأطفال بالقافة