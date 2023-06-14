تذكرة الكشف بـ1000 جنيه.. ضبط عاطل ينتحل صفة طبيب علاج طبيعى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن ضبط عاطل حاصل على بكالوريوس تجارة ويقيم بمحافظة القاهرة لإنتحاله صفة طبيب علاج طبيعي ويقوم بعلاج المرض مره كل أسبوع داخل مركز للعلاج الطبيعى ويعالج جميع آلام العمود الفقري و جميع الأمراض الأخري التي تحتاج لجلسات علاج طبيعي وذلك على غير الحقيقة وبالمخالفة للقانون صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف وكيل صحة سوهاج أن الحملة جاءت بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج حيث تم تنفيذ حملة بإشراف الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر وضم الفريق الدكتور محمد سيد فقير وعضوية كل من الدكتور محمد بدار و د مني عبدالناصر والدكتور هيثم رأفت و والدكتور مصطفي محمد والدكتور اندروا عاطف مفتشو العلاج الحر بالإشتراك مع إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بسوهاج و الجهات المختصة الأخرى.

حيث أسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص منتحل صفة طبيب علاج طبيعي حاصل علي بكالوريوس تجارة و مقيم بمحافظة القاهرة و يحضر يوم واحد في الأسبوع إلي سوهاج و يدير مركز للعلاج الطبيعي داخل مركز سوهاج مدعيا انه طبيب علاج طبيعي ويعالج جميع آلام العمود الفقري و جميع الأمراض الأخري التي تحتاج لجلسات علاج طبيعي

وتم التوصل إلى أن وسعر الجلسة الواحدة لديه 1000 جنيه وتم ضبط روشتات خاصة بالمركز و بالطبيب المزيف و مدون بها أن مركزين أخرين أحدهم بالقاهرة و الأخر بالإسكندرية يقوم بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بداخلهما بنفس الطريقة

تم تحرير المحضر اللازم وتم ضبط الطبيب المزيف والتحفظ علي الأجهزة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة عقب تقديم كافة المستندات الدالة على صحتها.



روشته بخط الطبيب المزيف



صورة بطاقة الرقم القومى للطبيب المزيف



التحفظ على الادوات داخل المركز



فريق العلاج الحر أثناء الضبط



مستلزمات داخل المركز الوهمى