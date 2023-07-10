صحة المنوفية: استمرار فعاليات مبادرة 100 يوم صحة وفريق لفحص العاملين بالمديرية

المنوفية - محمود شاكر

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية أعمال فرق المبادرات الرئاسية الثابتة والمتحركة بمدن وقرى ونجوع محافظة المنوفية لتوصيل الخدمة لجميع أهالي المحافظة، وذلك بمتابعة جميع الإدارات الفنية بالمديرية ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف العمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ومتابعة الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وإشراف الدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية.

وعقدت المديرية إجتماع موسع ناقشت مع الإدارات الطبية والفنية من وضع خطة إنتشار إسبوعية للفرق حتى يتم تغطية كافة الأماكن تم تخصيص فريق ثابت بديوان عام مديرية الشئون الصحية لتوعية وفحص العاملين والمترددين على الديوان، وذلك من إدارة شبين الكوم الصحية بحضور الدكتورة جيهان الشاذلي مدير الإدارة .

وفي سياق متصل تم تسيير القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة وسط إقبال من المواطنين، وتقوم إدارة الرعاية الاساسية بعمل المعايرة اللازمة للأجهزة والتدريب المستمر للعاملين وتوفير المستلزمات بالتنسيق مع الوزارة .

يشار إلى أنه قد تم فحص وتوعية قرابة 150 ألف مواطن بالمبادرات الرئاسية لكافة فئات المجتمع " دعم صحة المراة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، وفحص وعلاج ضعف السمع والأمراض الوراثية بالأطفال حديثي الولادة ودعم صحة الأم والجنين ورعاية المسنين صحيًا ونفسيًا وسلوكيا وتغذويا"، فضلًا عن تقديم خدمات تنظيم الاسرة والأعمال الوقائية وتكثيف حملات التفتيش على الأغذية والمشروبات ومحطات المياه وحمامات السباحة .

يذكر أن الفرق تقوم بالمسح الميداني ومناظرة الأطفال المتطعمين وحصر وتطعيم المتخلفين منهم، وتقدم القوافل العلاجية الكشف والعلاج بالعديد من التخصصات الطبية.

وتكثف إدارة الإعلام والتربية السكانية وإدارة الثقافة الصحية ندوات التوعية للمواطنين عن أهمية الكشف بالمبادرات الرئاسية ونمط الحياة الصحي والتوقف عن التدخين .