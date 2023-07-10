ننشر حصاد الطب العلاجي فى مديرية الصحة بالمنوفية خلال شهر

طبقت إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة فى محافظة المنوفية بقيادة الدكتور أحمد سمير بدر مدير عام الادارة، ما تم وضعه من خطة رفع كفاءة المنشآت الصحية التابعة لإدارة الطب العلاجى.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف العمل وذلك لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات لجميع المواطنين، وتنفيذاً لتعليمات لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة المتابعة الدورية لكل ما يخص الصحة بالمنوفية.

وقامت إدارة الأشعة بتركيب جهاز إكس راي 500 مللي ثابت لمستشفى أشمون العام، جهاز أشعة متنقل 100 مللي لمستشفى زاوية الناعورة.

وقامت إدارة الكلى بعمل 18500 جلسة غسيل كلوي منتظمة وجلسات طوارئ بالرعاية المركزة بالإضافة لبدء تشغيل الدور الثالث بمستشفى سرس الليان وبدء العمل التجريبي لوحدة الأطفال، وتم التأكد من توافر جميع مستلزمات الغسيل الكلوي لجميع الوحدات.

وتم عمل إحلال وتجديد ل40 سرير بوحدتي الشهداء، منوف العام من خلال المشاركة المجتمعية، وتم المرور على ست وحدات لمتابعة سير العمل بها.

وقام قسم المستلزمات الطبية بعمل طلبات إمداد استثنائية للمستشفيات لتوفير النواقص من المستلزمات الطبية في جميع التخصصات خلال فترة أجازة العيد وتم مراجعة الطلبات والموافقة عليها من قبل قسم المستلزمات بالمديرية وتم التوريد قبل اجازة عيد الأضحى بالإضافة إلى سداد أغلب مديونيات المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية عن العام المالي 2022 / 2023.

وتم حصر الأصناف التي لم يتم توريدها بمخاطبة هيئة الشراء الموحد لتنفيذ غرامات عدم التوريد على الشركات والقيام بتجميع بيان نواقص المستلزمات الطبية في جميع التخصصات لتوفيرها عن طريق الصرف من المخزن الإقليمي أو إعادة تدوير الأصناف بين المستشفيات قبل أجازة عيد الأضحى.

يذكر أنه تمت متابعة المستلزمات بجميع المستشفيات وتم توفير النواقص منها من خلال غرفة الأزمات وذلك خلال 24 ساعة.

وقامت إدارة الصيانة بعمل الإصلاحات الاستراتيجية لكل من المستشفيات الآتية منوف العام، قويسنا المركزي، مستشفى جراحه المخ والأعصاب، مستشفى أشمون العام، مستشفى الشهداء، مستشفى السادات المركزي، كما تم البدء في إنشاء قسم أوعية دموية في مستشفي قويسنا والعمل علي إنهاء إجراءات تشغيل حضانات الخطاطبة.

وقامت لجان المتابعة بالمرور على المستشفيات وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل والإنتظام الإداري داخل المستشفيات، من متابعة المستشفيات من خلال غرفة الأزمات بالمديرية على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى متابعة مبادرة "100 يوم صحة" داخل مستشفيات وزارة الصحة وتجميع بيانات حالات الإحالة يومياً، والمتابعة المستمرة لتوفير الأطباء للكشف علي المواطنين في السيارات المتنقلة.