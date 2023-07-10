شروط الرعاية الصحية بالأقصر لقبول طلاب شهادة الإعدادية بالمعاهد التمريضية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمعاهد الفنية التمريضية لنظام الخمس سنوات التابعة لها بمحافظة الأقصر، وذلك نظراً إلى الدور الهام الذى تقوم به الهيئة التمريضية، والتي تعد نبض القطاع الصحى فى تقديم خدمات الرعاية الصحية باحترافية وجدارة إكلينيكية مما يتطلب الاهتمام بإعداد الكوادر الفنية بكفاءة عالية.

وتشمل التخصصات التالية، مستشفى الكرنك، مستشفى ايزيس، بنات فقط، ومستشفى حورس، اولاد وبنات، ومجمع الأقصر الدولي، اولاد فقط، وذلك للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام 2022/2023 بواقع 260 درجة، على أن تستمر أعمال سحب كراسة الشروط و استقبال تقديم الملفات وفق الشروط والتعليمات المحددة بدءً من الثلاثاء المقبل والموافق 11 يوليو وحتى نفاذ كراسات الشروط بكل معاهد، علما بأن مواعيد العمل لسحب وتقديم الملفات داخل المعاهد المذكورة هي طوال أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الثالثة ظهراً.

وقد أتت الشروط الموضوعة للتقديم على النحو الآتي: (المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك - الحصول على الشهادة الاعداديه فى ذات عام التقدم - أن يكون المتقدم من نفس ابناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية - ألا تكون الطالبة متزوجه ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة - ضرورة اجتياز الإختبارات التالية:(الاملاء فى اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي) - اجتياز كشف الهيئة والاختيار النفسي بنجاح - لياقة الكشف الطبي بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية ( كشف نظر ، كشف باطنة ، اختبار مخدرات) - المصاريف الدراسية 10000 (عشرة الاف جنية مصري) لكل صف دراسي، ورسوم سحب الملف 750 ج (لا ترد) - يتم تحديد الحد الادنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق واختبار القبول - يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده - يتم استلام كراسة الشروط عن طريق ولي الأمر.