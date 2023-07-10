اليوم السابع
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الإثنين، 10 يوليو 2023 05:40 ص
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تعرف على عدد الخدمات المقدمة من الوحدات الصحية بالأقصر للقرى والنجوع.. صور

الإثنين، 10 يوليو 2023 05:00 ص
تعرف على عدد الخدمات المقدمة من الوحدات الصحية بالأقصر للقرى والنجوع.. صور وحدة صحية
الأقصر – أحمد مرعى

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سلسلة من النجاحات في تقديم الخدمات الطبية تشهدها هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك عبر بوابة الوحدات الصحية المتطورة والتى تواكب العصر بتجهيزها بأفضل المعدات والأجهزة العالمية التي تليق بأبناء قرى ونجوع محافظة الأقصر، فى منظومة تسعى لتعويض سنوات من الحرمان الصحي لأهالي الجنوب.

ومع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة الأقصر، أصبحت وحدات طب الأسرة الصحية البوابة الأولى والأهم لخدمة المواطنين وصحتهم وصحة أبنائهم قبل التحويل للمستشفيات للحالات الكبرى، حيث تم على مدار الشهور الماضية عمليات تطوير كبيرة وإنشاءات متميزة بالوحدات الصحة ضمن المنظومة، ومن أبرز تلك الوحدات الصحية التى تخدم أبناء الأقصر، شملت تلك الوحدات التى تم الانتهاء من تجهيزها بالكامل وتسليمها مؤخراً، مايلى:- (مركز طب الأسرة بالطود – مركز طب الأسرة بمنشأة العمارى – وحدة طب الأسرة بمنشأة العمارى – وحدة طب الأسرة بنجع البركة – وحدة طب الأسرة بمنشية النوبة – وحدة طب الأسرة بالعديسات قبلى – وحدة طب الأسرة بالمريس – وحدة طب أسرة آل عثمان – وحدة طب الأسرة بالحبيل).

وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" سلسلة النجاحات والخدمات الطبية بالأرقام فى الوحدات الصحية المختلفة بمحافظة الأقصر، حيث تعتبر وحدة طب أسرة قرية الحلة بمدينة إسنا واحدة من أهم الوحدات، والتى تخدم حوالي 13100 فرد، وقدمت الوحدة مؤخراً أكثر من 64684 خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

وتقدم وحدة طب أسرة قرية الحلة العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي تتضمن ما يلي:- (عيادة طب الأسرة - الفحص الطبي الشامل - عيادة الأسنان - عيادة تنظيم الأسرة - خدمات المعمل - خدمات  أشعة الأسنان - التطعيمات، رعاية الطفل - الإسعافات الأولية – الصيدلية - خدمات الطب الوقائى - متابعة الأطفال الأصحاء - مبادرات 100 مليون صحة - التثقيف الصحي)، وتقدم الوحدة  الخدمات الطبية على مدار الأسبوع من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا، حيث إنه لحجز موعد للكشف بالوحدة أو بالمراكز والوحدات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، من خلال مركز الاتصال الآلي المجاني  15344 للحصول على الخدمة الطبية المميزة.

أما وحدة طب أسرة النجوع بحرى بإسنا، فتخدم الوحدة حوالي 32805 فرد، وقدمت الوحدة 88788 خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وتقدم الوحدة العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي تتضمن:- (عيادة طب الأسرة - الفحص الطبي الشامل - عيادة الأسنان - عيادة تنظيم الأسرة - خدمات المعمل - خدمات  أشعة الأسنان - التطعيمات، رعاية الطفل - الإسعافات الأولية – الصيدلية - خدمات الطب الوقائى - متابعة الأطفال الأصحاء - مبادرات 100 مليون صحة - التثقيف الصحي).

وفى وحدة طب أسرة الزمامى، فتخدم الوحدة حوالي  7231 فرد، وقدمت الوحدة 45379 خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، حيث تقدم الوحدة العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي تتضمن:- (عيادة طب الأسرة - الفحص الطبي الشامل - عيادة الأسنان - عيادة تنظيم الأسرة - خدمات المعمل - خدمات أشعة الأسنان - التطعيمات، رعاية الطفل - الإسعافات الأولية – الصيدلية - خدمات الطب الوقائى - متابعة الأطفال الأصحاء - مبادرات 100 مليون صحة - التثقيف الصحي)، وتقدم الوحدة الخدمات الطبية على مدار الأسبوع من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءاً.

وفى وحدة طب أسرة المحاميد قبلى فتخدم الوحدة حوالي 16454 فرد، وقدمت الوحدة 63226 خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، حيث تقدم الوحدة العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي تتضمن الخدمات التالية:- (عيادة طب الأسرة - الفحص الطبي الشامل - عيادة الأسنان - عيادة تنظيم الأسرة - خدمات المعمل - خدمات أشعة الأسنان - التطعيمات، رعاية الطفل - الإسعافات الأولية – الصيدلية - خدمات الطب الوقائى - متابعة الأطفال الأصحاء - مبادرات 100 مليون صحة - التثقيف الصحي).

أما وحدة طب أسرة القباحي الغربي، فتخدم الوحدة حوالي 16294 فرد، وقدمت الوحدة 65779 خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وتقدم الوحدة العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي تتضمن:- (عيادة طب الأسرة - الفحص الطبي الشامل - عيادة الأسنان - عيادة تنظيم الأسرة - خدمات المعمل - خدمات أشعة الأسنان - التطعيمات، رعاية الطفل - الإسعافات الأولية – الصيدلية - خدمات الطب الوقائى - متابعة الأطفال الأصحاء - مبادرات 100 مليون صحة - التثقيف الصحي)، وتقدم الوحدة الخدمات الطبية على مدار الأسبوع من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءاً.

أما وحدة طب أسرة أبو دغار فتخدم الوحدة حوالي 16068 فرد، وقدمت الوحدة  96622 خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وتقدم الوحدة العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي تتضمن:- (عيادة طب الأسرة - الفحص الطبي الشامل - عيادة الأسنان - عيادة تنظيم الأسرة - خدمات المعمل - خدمات أشعة الأسنان - التطعيمات، رعاية الطفل - الإسعافات الأولية – الصيدلية - خدمات الطب الوقائى - متابعة الأطفال الأصحاء - مبادرات 100 مليون صحة - التثقيف الصحي)، وتقدم الوحدة الخدمات الطبية على مدار الأسبوع من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءاً، حيث إنه لحجز موعد للكشف بالوحدة أو بالمراكز والوحدات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، من خلال مركز الاتصال الآلي المجاني  15344 للحصول على الخدمة الطبية المميزة.

الوحدات الصحية بالأقصر تقدم طفرة طبية بالقرى والنجوع
الوحدات الصحية بالأقصر تقدم طفرة طبية بالقرى والنجوع

 

وحدة أبو دغار تقدم 96622 خدمة إلى 16068 فرد
وحدة أبو دغار تقدم 96622 خدمة إلى 16068 فرد

 

وحدة الزمامى تقدم 45379 خدمة لـ7231 فرد
وحدة الزمامى تقدم 45379 خدمة لـ7231 فرد

 

وحدة القباحى الغربى قدمت 65779 خدمة لـ16294 فرد
وحدة القباحى الغربى قدمت 65779 خدمة لـ16294 فرد

 

وحدة المحاميد قبلى تقدم 63226 خدمة لـ16454 مواطن
وحدة المحاميد قبلى تقدم 63226 خدمة لـ16454 مواطن

 

وحدة النجوع بحرى تقدم 88788 خدمة لـ32805 مواطن
وحدة النجوع بحرى تقدم 88788 خدمة لـ32805 مواطن

 

وحدة قرية الحلة قدمت 64684 خدمة لـ 13100 مواطن
وحدة قرية الحلة قدمت 64684 خدمة لـ 13100 مواطن

 

 


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