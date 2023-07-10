ودعت الهيئة في بيان،نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، كوريا الشمالية إلى وقف الأعمال التي تصعد التوتر بادعاءات كاذبة مضيفة أن طلعات أصول المراقبة الجوية والاستطلاع الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية تعتبر عمليات مراقبة منتظمة، مؤكدة على أن ادعاء الشمال بانتهاكها مجاله الجوي غير صحيح.

وأضافت أن وزارة الدفاع الكورية الشمالية اتهمت في بيان، نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في وقت سابق من اليوم، طائرة تجسس أمريكية بانتهاك مجالها الجوي مؤخرا، محذرة من عدم وجود ضمان بعدم إسقاط مثل هذه الطائرات.

وأشارت إلى أن زعم متحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الشمالية أن طائرات استطلاع أمريكية قامت بطلعات "استفزازية"، مثل RC-135، وU-2S، وRQ-4B، فوق البحر الشرقي والبحر الأصفر من 2 يوليو إلى الأحد،لافتة إلى قول المسؤول "ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث مروع مثل إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الشرقي".

من جانبه قال المتحدث باسم الهيئة الكورية الجنوبية المشتركة للقوات المسلحة العقيد لي سونج-جون إن إذا أسقطت كوريا الشمالية أحد أصول الاستطلاع الأمريكية، فلدينا الاستعداد اللازم لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية، وأضاف أنه إذا تم الكشف عن مثل هذه التحركات أو إذا كانت هناك أي مؤشرات على ذلك، فسنتخذ إجراءات لازمة.

