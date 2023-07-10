اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يوليو 2023 04:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

سلطات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا لتضييق الخناق على البدو الفلسطينيين فى الضفة

الإثنين، 10 يوليو 2023 01:00 ص
سلطات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا لتضييق الخناق على البدو الفلسطينيين فى الضفة قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أمرا عسكريا، لتضييق الخناق على البدو الفلسطينيين القاطنين شمال محافظة أريحا، شرق الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن سلطات الاحتلال وضمن مخططها لتهجير البدو والتوسع الاستيطاني، أصدرت أمرا عسكريا يتضمن منع دخول أرض تقع قرب معسكر لجيش الاحتلال جنوب شرق قرية الجفتلك، تقدر مساحتها بـ250 دونما، تقطنها نحو 25 عائلة من البدو الذين يعيشون في خيام.

وأوضحت أن القرار العسكري الإسرائيلي، ينص على إغلاق المنطقة ومنع المكوث فيها، ويسمح للسكان البدو القاطنين بشكل دائم في المنطقة بالاستمرار في البقاء، شرط عدم إضافة أي جديد إلى منشآتهم السكنية الزراعية، وتقييد تحركاتهم.

وأشارت إلى أن هذا الأمر العسكري يسري حتى نهاية عام 2027، لكن المخاطر قائمة بإصدار قرار لاحقا بالاستيلاء على الأرض بشكل كامل لصالح المعسكر الإسرائيلي القريب منها.

 


الاحتلال الإسرائيلي

البدو الفلسطينيين

الضفة الغربية

القدس



الموضوعات المتعلقة

أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى حى الشيخ جراح بالقدس..زيلينسكي يعترف بأن الهجوم الأوكراني المضاد مخيب للتوقعات..مقتل شاب فى أمريكا على يد ملثمين

الإثنين، 10 يوليو 2023 12:00 ص

العالم هذا المساء.. إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى حى الشيخ جراح بالقدس.. مسئولون روس: إسقاط 3 صواريخ أوكرانية فى المناطق الروسية الحدودية..مسؤول سابق بالناتو: القنابل العنقودية خطوة ذكية من أمريكا

الأحد، 09 يوليو 2023 10:00 م

عمليات الاحتلال الإسرائيلى فى جنين تخصم 5.% من قيمة الشيكل

الأحد، 09 يوليو 2023 08:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة