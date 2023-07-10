"زراعة جنوب سيناء" تستقبل وفد منظمة "الفاو" لبحث تحديات المزارعين

نظمت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بجنوب سيناء، ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لمناقشة وللتعرف على ما يواجه القطاع الزراعى والمزارعين من تحديات وكيفية مواجهتها، بحضور اللواء المهندس أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء قامت مديرية الزراعة، اليوم بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء والدكتور عبد الله زغلول النجار رئيس محطة بحوث الصحراء بالقاهرة والدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء باستقبال وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والذى وصل إلى المحافظة فى زيارة إلى محطة البحوث الزراعية بمدينة رأس سدر .
من جانبه أوضح إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء أن هذه الزيارة هى باكورة التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو لتنفيذ العديد من المشروعات على ارض جنوب سيناء.
وقال الدكتور أحمد الحاوي استاذ فسيولوجيا الحيوان، أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال إنشاء مدارس حقلية في ثلاث قرى في مدن رأس سدر، الطور، ونويبع وستهدف هذه المدارس إلى تحسين الممارسات الزراعية المحلية وتعزيز الإنتاجية الزراعية في تلك المناطق .
وأضاف أنه سيتم العمل مع المزارعين والمجتمعات المحلية لتوفير التدريب والإرشاد اللازم لتحسين الزراعة واستخدام التقنيات المتقدمة والمستدامة مع توفير الدعم الفني والمعرفي للمزارعين لتحديث وتطوير ممارساتهم الزراعية وتعزيز إنتاجيتهم، كما قام الدكتور أشرف الصادق الاستشاري الوطنى بمنظمة الفاو فى مصر بعرض لانشطة مشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليميه لمحافظة جنوب سيناء مصر وفى ختام الورشة تم فتح باب للمناقشة وللتعرف على ما يواجه القطاع الزراعى والمزارعين من تحديات وكيفية مواجهتها.
وقام الوفد بعرض لأهم الأنشطة التى تنفذها منظمة الفاو وما تهدف الى تحقيقه من زيادة التنمية الزراعية على أرض الفيروز وقد أبدى اللواء خالد فودة اهتمام سيادته بالتنمية الزراعية على أرض سيناء واستعداد المحافظة التام لدعم تنفيذ الأعمال والأنشطة الزراعية المختلفة للمنظمة على أرض المحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة