"زراعة جنوب سيناء" تستقبل وفد منظمة "الفاو" لبحث تحديات المزارعين

من جانبه أوضح إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء أن هذه الزيارة هى باكورة التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو لتنفيذ العديد من المشروعات على ارض جنوب سيناء.

وقال الدكتور أحمد الحاوي استاذ فسيولوجيا الحيوان، أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال إنشاء مدارس حقلية في ثلاث قرى في مدن رأس سدر، الطور، ونويبع وستهدف هذه المدارس إلى تحسين الممارسات الزراعية المحلية وتعزيز الإنتاجية الزراعية في تلك المناطق .

وأضاف أنه سيتم العمل مع المزارعين والمجتمعات المحلية لتوفير التدريب والإرشاد اللازم لتحسين الزراعة واستخدام التقنيات المتقدمة والمستدامة مع توفير الدعم الفني والمعرفي للمزارعين لتحديث وتطوير ممارساتهم الزراعية وتعزيز إنتاجيتهم، كما قام الدكتور أشرف الصادق الاستشاري الوطنى بمنظمة الفاو فى مصر بعرض لانشطة مشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليميه لمحافظة جنوب سيناء مصر وفى ختام الورشة تم فتح باب للمناقشة وللتعرف على ما يواجه القطاع الزراعى والمزارعين من تحديات وكيفية مواجهتها.