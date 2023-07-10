اليوم السابع
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الزراعة: وفد الفاو يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء

الإثنين، 10 يوليو 2023 09:34 ص
الزراعة: وفد الفاو يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء وفد الفاو يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء
كتبت أسماء نصار

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قام اليوم وفد منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "الفاو" برئاسة الدكتور نصر الدين حاج، الأمين ممثل منظمة الفاو فى مصر والدكتور محمد يعقوب نائب ممثل المنظمه والدكتور أشرف الصادق مستشار بالمنظمة بزيارة محطة بحوث جنوب سيناء برأس سدر التابعه لمركز بحوث الصحراء وذلك فى إطار التنسيق لتنفيذ مشروع تحسين سبل العيش المستدام لأهالى جنوب سيناء.
 
وتم الاطلاع على الأنشطة البحثية بالمحطة ونظم تحلية المياه والزراعات العلفيه كذلك أنشطة الإنتاج الحيوانى الإبل والهجن والأغنام واستخدام البدائل العلفية لتغذية الحيوانات لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف.
 
قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء إن تلك الزياره تأتى برعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث يدعم التشاركية مع الجهات الدوليه المختلفه للنهوض بالخطط التنموية الزراعية ومشاهدة المشاكل وطرق التغلب عليها على أرض الواقع .
 
وأضاف "زغلول " أن زيارة محطة بحوث جنوب سيناء تأتى للاستفاده من الإمكانات المادية والعلمية بالمحطة لتنفيذ أنشطة وفعاليات مشروع تحسين سبل العيش المستدام لأهالى جنوب سيناء.
 
من جانبه أوضح ايهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء إن هذه الزياره هى باكورة التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو لتنفيذ العديد من المشروعات على ارض جنوب سيناء.
 
وقال الدكتور أحمد الحاوي استاذ فسيولوجيا الحيوان بان المشروع سيتم  تنفيذه  من خلال إنشاء مدارس حقلية في ثلاث قرى في مدن رأس سدر، الطور، ونويبع وستهدف هذه المدارس إلى تحسين الممارسات الزراعية المحلية وتعزيز الإنتاجية الزراعية في تلك المناطق .
 
وأضاف أنه سيتم العمل مع المزارعين والمجتمعات المحلية لتوفير التدريب والإرشاد اللازم لتحسين الزراعة واستخدام التقنيات المتقدمة والمستدامة مع توفير الدعم الفني والمعرفي للمزارعين لتحديث وتطوير ممارساتهم الزراعية وتعزيز إنتاجيتهم.
 
وفد الفاو يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء (1)
وفد الفاو يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء (1)

وفد الفاو يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء (2)
وفد الفاو يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء (2)

وفد الفاو يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء (4)
وفد الفاو يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء (4)
 

الزراعة

الفاو

جنوب سيناء

مركز بحوث الصحراء



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