زراعة الإسكندرية تطلق مبادرة توعوية للطلاب عن سلامة الغذاء.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن الدكتور محمد محمود يوسف رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، وأستاذ تصنيع وتكنولوجيا الأغذية بزراعة الإسكندرية، أن مصر تستورد أكثر من 65% من غذائها من الخارج، منها 100% من العدس والزيوت، بالإضافة الي 55% من احتياجها من القمح وهو السلعة الأستراتيجية الأهم في مصروتستورده من مختلف دول العالم ، وهو ماتسبب بأرتفاع الاسعار في مصر في الآونة الأخيرة -خاصة مع الحرب الاوكرانية الروسية وارتفاع أسعار الدولار، جاء ذلك مع اطلاق مبادرة جديدة للجمعية العلمية للصناعات الغذائية بالتعاون مع قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية لتدريب طلاب الكلية على سلامة وجودة الغذاء وعلاقاتها بالاعمال وسوق العمل من خلال ورشة عمل لجودة وسلامة الغذاء .

وشارك فيها حوالي 120 طالبا وخريجا من طلاب جامعة الإسكندرية و10 محاضرين من جامعة الاسكندرية وهيئة سلامة الغذاء ومراكز البحوث المصرية وايضا من خبراء الادارة بالقطاع الخاص.

وأَضاف الدكتور محمد يوسف في افتتاح المبادرة أن الغرض من هذا المشروع التدريبي هو إعداد طلاب جامعة الاسكندرية لمتطلبات سوق العمل الحقيقي خاصة في المصانع الكبرى المنتشرة بالمدن الصناعية وتعريفهم أن مصر تستورد في حدود 70 مليار دولار من الغذاء وتصدر في حدود 4,1 مليار دولار فقط من الفواكه والخضروات وهو مايستدعى زيادة العمل على دفع الصادرات المصرية وتحقيق مبادرة الرئيس لتحقيق رقم 100 مليار دولار صادرات سنويا وتعميق معرفة الطلاب بأهمية جودة وسلامة الغذاء التي تعود بالنهاية على جودة الغذاء المصري وفرص تصديره للخارج.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة منال سعيد توفيق رئيس قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية بزراعة الاسكندرية أن أهمية هذه المبادرة والتي نعدها لطلاب وطالبات الكلية تعود الي التوجه المحلي والعالمي لتصنيع الغذاء وتحويله لقيمة مضافة من عمليات التصنيع ممايعود على الأقتصاد في الانتاج والصادرات للمنتجات المصنعة حتى يتم التصنيع في ظروف جيدة سواء بالتصدير أو الاستهلاك المحلي.

وقال الدكتور السيد محمد أبو طور استاذ التصنيع الغذائي ومقرر الندوة التي تستمر طوال شهر يوليو ان المبادرة تستعين بمجموعة من الخبراء العالميين والاساتذة المصريين الذين عملوا في مختلف دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية ومراكز البحوث المصرية وهيئة سلامة الغذاء للتحدث عن سلامة الغذاء من منظور عالمي وقدمتها الدكتورة دلال عسكر والتي عملت في مختلف الجامعات العالمية وكذلك محاضرات في سلامة وجودة الغذاء من الملوثات والسموم في كافة المجالات الصناعية مثل تصنيع اللحوم والاسماك وجودة عبوات الاغذية ومتطلبات هيئة سلامة الغذاء قدمها نخبة من خبراء واساتذة التصنيع الغذائي امثال الدكتورة نسرين هاشم وأحمد نوح ومنال توفيق ومينا راغب وفاطمة الكدواني واسامة مبروك ومحمد حمادي ورمضان شحاتة.

كما شملت الندوات محاضرة عن متطلبات التوظيف لدى الشركات المصرية والعالمية لتوعية الطلاب المشاركين باحتياجات سوق العمل الفعلية قدمها الخبير الاداري علاء حسب الله عضو مجلس ادارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، مما يؤدي في النهاية الي تقديم تدريب شامل للطلاب شامل المعومات العلمية و الصناعية والادارية.