رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد التصفيات قبل النهائية لمبادرة شباب من أجل التنمية

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، التصفيات قبل النهائية لمبادرة "شباب من أجل التنمية"، وذلك لاختيار أفضل مشروع تنموي وأفضل ورقة سياسات لعام 2022/2023، والتي تعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي ممثلة فى المجلس الأعلى للجامعات.

تم تنفيذ المبادرة تحت رعاية الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الانشطة الطلابية، ومنسق مبادرة شباب من أجل التنمية بالجامعة، وأعضاء لجنة التحكيم والممثلة فى الدكتور طارق عبد الرحمن بكلية الزراعة، والدكتور حسني النجار بكلية التربية، والدكتور سامح عبد المقصود بكلية التجارة، والدكتور راضي على بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد، والدكتور سويلم وفا بكلية الهندسة، والدكتور إيناس بهجت بكلية الزراعة، والدكتور عمرو ابو هاني بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور على صيام بكلية الذكاء الاصطناعي، وايهاب جاد مدير إدارة الأنشطة الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية الاستثمار في الشباب وتعظيم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية مع ضرورة اكتسابهم مهارات التطبيق العملي لأفكار المشروعات التنموية وتوصيات السياسات العامة التي قدموها في إطار مبادرة شباب من أجل التنمية.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالجهود المبذولة فى هذا الاطار، ومشاركة الطلاب في المسابقات الطلابية بمساراتها المختلفة سواء مسار المشروعات التنموية أو مسار أوراق السياسات، مؤكدًا أهمية البرامج التدريبية العامة والخاصة في تمكين الشباب لإعداد أوراق سياسات ومشروعات تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المبادرة تتميز بالإشتراك الفعلي للشباب في عملية صنع القرار من خلال المشاركة بأفكار مُبتكرة ومُتقدمة في إعداد أوراق سياسات ومشروعات تنموية تتضمن رؤى الشباب الإبداعية مدعومة بآليات تنفيذية للعرض على الجهات المختصة بالدولة.

كما قام الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية ومنسق مبادرة شباب من أجل التنمية بالجامعة، بعرض الخريطة الزمنية لتنفيذ المبادرة بدءً من 4 ديسمبر 2022 وحتى الآن كمرحلة قبل النهائية للتصفيات على أن تكتمل المرحلتين التاليتين طبقاً للجدول الزمني المحدد لها.