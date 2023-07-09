جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة عن الملكية الفكرية بالطب البيطرى

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة كفر الشيخ، ثاني ندواته العلمية بعنوان "تعريف بسياسة حقوق الملكية الفكرية لجامعة كفر الشيخ" بقاعة سيمينار كلية الطب البيطري بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الملكية الفكرية محمية قانونا بموجب حقوق منها: البراءات، وحق المؤلف، والتي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف بابتكارهم أو اختراعهم أو فائدة مالية نظيرها، ويرمي نظام الملكية الفكرية من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار.

وعقدت الندوة بحضور الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالكلية.

وحاضر فى الندوة الدكتور حسام إسماعيل مدير مكتب براءات الاختراع بمركز ربط الجامعة بالصناعة، والدكتور صابر فتحي مدرس بكلية الحقوق.

وخلال كلمته تحدث الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، في البداية عن قانون حماية الملكية الفكرية الذي صدر عام 2002 وعن حرص الدولة المصرية على الانتفاع بكل ما يؤدي الى التطوير والتنمية ولذلك أطلقت رئاسة مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك حفاظاً على أحقية كل فرد بامتلاك ما ينتجه عقله البشري دون استغلاله بأي اتجاه.

كما تحدث عن الأهداف الأساسية عن الملكية الفكرية، والتي من أهمها حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية وهي خاصة بالدولة من أجل تنمية العنصر البشري، ثم الإطار التشريعي الذي يحمي ويحكم حقوق الملكية الفكرية، وايماناً من الدولة المصرية بقيادتها السياسية بدور البحث العلمي في حل المشكلات المجتمعية حتى نصل لغايتنا في إطار التشريعات وحقوق سياسة الملكية الفكرية كان لابد من تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية للبحث العلمي وربط البحث العلمي بالصناعة ومن ثم المردود الاقتصادي على المجتمع والمساهمة في حل تلك المشكلات وهو أحد أهم أهداف الجامعة؛ واخيرا توعية فئات المجتمع المصري بكل أطيافه بأهمية حماية الملكية الفكرية لمعرفة كل فرد ماله من حقوق وماعليه من واجبات.

ومن جانبها عرضت الدكتور إيناس بهجت، مدير مركز ربط الجامعة بالصناعة، مكونات المركز ومجهودات المكتب وإنجازاته خلال الثلاث سنوات السابقة، كما بينت رسالة المركز والتي تتمحور حول نقل مخرجات البحث العلمي وإظهارها فى صورة منتجات قابلة للتسويق، وكان أهم المحاور التي تم مناقشتها من جانب المحاضرين تعريف الباحثين بحقوقهم المادية والمعنوية وملكيتهم الفكرية لأفكارهم ومنتجاتهم وكيفية حماية هذه الحقوق.