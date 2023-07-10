رئيس جامعة أسوان يتابع التجهيزات النهائية بمستشفى العظام تمهيدا لافتتاحه.. صور

تفقد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، أعمال التجهيزات والتطوير بمستشفى العظام الجامعى الجديد للوقوف علي أخر الاستعدادات النهائية تمهيدا لافتتاحه قريباً.

رافق رئيس جامعة أسوان، خلال الجولة، الدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور شريف حسن فراج نائب مدير المستشفى والعديد من رؤساء الأقسام ونوابهم.

وأشار الدكتور أيمن عثمان، إلى الدور المتميز لمستشفيات جامعة أسوان في خدمة المواطنين، بأسوان ومرضي دولة السودان الشقيق،ومرضي محافظات جنوب الصعيد، وتعد المستشفى الجامعي بأسوان، يستقبل 2400 حالة يوميًّا بالعيادات الخارجية والاستقبال.

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، إن المستشفيات الجامعية بأسوان تضم 750 سريرًا، ويبلغ عدد المترددين يوميًّا 2400 حالة، منهم 1000 حالة على العيادات الخارجية، و1400 حالة على قسم الاستقبال والطواريء.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه جار العمل على قدم وساق بمستشفى العظام، المكون من 4 طوابق، بسعة 29 سريرًا، و3 غرف كبسولات عمليات مجهزة، وقاعة تدريس، فضلا عن الانتهاء منذ 3 أشهر من محطة أكسجين مركزية، بتكلفة 10 ملايين جنيه مصري، كما تم الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية بمبنى العيادات الخارجية بنسبة 80% على مساحة 2000 متر، ويضم مطعمًا مركزيًّا لخدمة الأطباء وهيئة التمريض، وسكنًا للأطباء، وقاعة تعليمية مجهزة بأفضل الوسائل التعليمية على مساحة 500 متر، ووحدة تعقيم ذاتية، ومغسلة.

وفى السياق، تابع الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة أسوان، أن دعم رئيس الجامعة للتطوير الذي تشهده المستشفيات بالجامعة،والي حجم الجهود التي بذلتها الجامعة في الفترة الماضية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، ومنها علي سبيل المثال إفتتاح مستشفى الباطنة الجديد المكون من 5 طوابق، بسعة 150 سريرًا، ويضم أقسام (الباطنة، المخ، الأعصاب، القلب، الأورام، الصدرية، الجلدية، العلاج الطبيعي)كما يضم المستشفى 34 سرير عناية مركزة، و24 سرير عناية متوسطة، و120 سريرًا عاديًّا، ومعمل تحاليل، وأشعة مقطعية، وأشعة عادية، ووحدات مناظير، وجارٍ العمل على تشغيل قسم قسطرة وعناية القلب.

وأضاف الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 60% بمستشفى الاستقبال والطوارئ على مساحة 1500، بتكلفة 640 مليون جنيه، ويتكون المستشفي من 5 أدوار، ويضم 150 سريرًا بأقسام طوارئ الإصابات، والعناية المركزة، والأشعة، والمعامل، بالإضافة إلى 11 غرف عمليات جراحية، وقاعات تدريسية، واستراحة الأطباء،كماأنه تم الانتهاء أيضًا بنسبة 50% من إنشاء عدد من المراكز الطبية المتخصصة، والتي من بينها مركز علاج الإدمان الذي يضم 120 سريرًا، ومستشفى المجتمعات العمرانية الذي يضم 156 سريرًا لخدمة مرضى الكلي، وزراعات الكبد، والغسيل الكلوي.