اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الوزراء العراقي في ذكرى تحرير الموصل: ندعم مسيرة البناء والإعمار

الإثنين، 10 يوليو 2023 07:07 م
رئيس الوزراء العراقي في ذكرى تحرير الموصل: ندعم مسيرة البناء والإعمار الموصل
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الحكومة تدعم مسيرة البناء والإعمار في محافظة نينوى.

وقال السوداني، بحسب قناة السومرية النيوز: "نستذكر اليوم، بكلّ فخر واعتزاز، الذكرى السادسة لتحرير مدينة الموصل من براثن عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف: "لقد خاض العراقيون ملحمة بطولية رسموا فيها أروع صورة للتضحية والوحدة والوطنية والانتخاء لتلبية فتوى المرجعية الرشيدة بالدفاع عن العراق".

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي على "توجّه الحكومة لدعم مسيرة البناء والإعمار في محافظة نينوى وجميع محافظات العراق في ظل ما يشهده بلدنا العزيز من استقرار أمني بفضل تكاتف أبنائه".

 


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