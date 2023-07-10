رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: الصين ستواصل التعاون مع روسيا رغم كل الظروف

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أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (البرلمان) فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الاثنين، أن الصين ستواصل التعاون مع روسيا بثبات، وذلك في أعقاب لقائها مع الرئيس الصيني شي جين بينج في العاصمة الصينية بكين.

وقالت ماتفيينكو- في تصريحات صحفية- "لقد ناقشنا العديد من قضايا التفاعل الروسي- الصيني، وعلى الرغم من الظروف الجديدة التي نعيشها جميعا إلا أن علاقة روسيا والصين لا تخضع لأي ظروف ولا لأي تأثير سياسي خارجي لأن الصين دولة جادة ومسؤولة للغاية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشارت إلى أنها توصلت من خلال جميع الاجتماعات والمحادثات التي أجرتها خلال زيارتها للصين إلى أن بكين ستواصل باستمرار التعاون مع روسيا؛ للحفاظ على الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين.

ووصفت ماتفيينكو، الرئيس الصيني بأنه حكيم للغاية ومستقل وهدفه الرئيسي هو الدفاع عن المصالح الوطنية للصين، مشيرة إلى أن كلا من روسيا والصين لن تسمحا لأي شخص بالتحدث إليهما بلغة القوة والتهديد، وأنهما "ضد التدخل في الشؤون الداخلية للدول لأن من حق كل دولة تحديد مسارها واختيارها في تنميتها".

يُشار إلى أن وفدا من الاتحاد الروسي يقوم حاليا بزيارة للصين، تلبية لدعوة رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصينى تشاو ليجى.