دورات تدريبية للعاملين بمياه سوهاج لحمايتهم من مخاطر العمل.. صور

سوهاج عمرو خلف

نفذت إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ب سوهاج ، عددا من الدورات التدريبية للعاملين بشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والعاملين بمجال الكلور لتطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل وبمركز تدريب السلامة والصحة المهنية.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة وأضاف أنه يتم التشديد على ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا لظروف وقواعد العمل وبالأسلوب الأمثل لتقليل حجم الحوادث والاصابات فى مواقع العمل ، وذلك فى إطار اهتمام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بتعزيز قدرات ومهارات العاملين وتوفير بيئة عمل امنة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه انه يتم عقد دورات تدريبية للعاملين على كيفية التعامل الامن بالأماكن المغلقة وتسريب الكلور والحريق وكذلك القيام بالاسعافات الأولية فى حالة حدوث أى إصابات وأن الهدف من تلك البرامج التدريبية العملية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر أثناء العمل ولتعزيز فكر سلامة وصحة العامل وحمايته من مخاطر بيئة العمل.

وأشار اللواء أحمد ابو حساب مستشار الشركة لشئون الرقابة والسلامة والصحة المهنية أنه يتم تنفيذ تلك التدريبات بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية الذى تم تأسيسه على أحدث النظام لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم وأن الشركة تولى اهتمام كبير بسلامة العاملين وتأمين بيئة العمل وأنه يتم شراء مهمات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على أرواح العاملين والتى منها بدل تطهير ونظارات واقية وأوجه لحام وأجهزة كشف غازات وجوانتيات واحذية سيفتى وشنطة اصلاح اسطوانات الكلور متعددة الاغراض والخاصة بمكافحة تسرب غاز الكلور.